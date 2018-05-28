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Спектакль с Валентином Гафтом перенесен из-за болезни актера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московский театр «Современник» принял решение перенести спектакль с участием народного артиста РСФСР Валентина Гафта из-за плохого самочувствия актера. Сообщение об этом, как передает телеканал РЕН ТВ, появилась на сайте учреждения культуры столицы.

«В связи с болезнью артиста спектакль «Пока существует пространство», заявленный на 28 мая, переносится на 8 июля», — говорится в сообщении.

В связи с этим администрация театра «Современник» приносит извинения зрителям.

Ранее знаменитый актер театра и кино Валентин Гафт прокомментировал смерть своей подруги и актрисы Нины Дорошиной.

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