Опубликовано видео ДТП с 10 пострадавшими в Мурманске

В интернете появилось видео ДТП с участием автомобиля Nissan и автобуса, в результате которого пострадали 10 человек.

На кадрах запечатлен момент столкновения иномарки с автобусом. Травмы получили два человека из легкового автомобиля и восемь пассажиров рейсового транспорта.

Авария произошла в понедельник, 28 мая, улице Полярные Зори. Водитель автомобиля Nissan от полученных травм скончался. Еще пять человек были доставлены в Мурманскую областную клиническую больницу, их поместили в объединенную медсанчасть «Севрыба».

По словам очевидцев, причиной аварии мог стать пешеход, который пытался перебежать дорогу перед легковым автомобилем.