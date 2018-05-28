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Опубликовано видео ДТП с 10 пострадавшими в Мурманске

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Фото: youtube.com
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В интернете появилось видео ДТП с участием автомобиля Nissan и автобуса, в результате которого пострадали 10 человек.

На кадрах запечатлен момент столкновения иномарки с автобусом. Травмы получили два человека из легкового автомобиля и восемь пассажиров рейсового транспорта.

Авария произошла в понедельник, 28 мая, улице Полярные Зори. Водитель автомобиля Nissan от полученных травм скончался. Еще пять человек были доставлены в Мурманскую областную клиническую больницу, их поместили в объединенную медсанчасть «Севрыба».

По словам очевидцев, причиной аварии мог стать пешеход, который пытался перебежать дорогу перед легковым автомобилем.

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