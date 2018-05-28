Советник МВД Украины заочно арестован в Москве за призывы к терроризму

Украинский депутат и советник главы МВД Украины Арсена Авакова Антон Геращенко арестован заочно в Москве. Такое решение вынес 28 мая Басманный суд столицы. Согласно материалам дела, Геращенко подозревается в публичных призывах к терроризму при помощи СМИ и интернета.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочно меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Геращенко», — заявил ТАСС представитель суда.

Советнику главы МВД Украины предъявлено обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети Интернет». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

В октябре 2015 года депутат Верховной рады и внештатный советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в социальной сети посты с призывами предоставлять данные о российских военнослужащих, которые принимают участие в операции в Сирии. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.

Ранее ФСБ России установила личности пограничников Украины, которые подозреваются в захвате рыболовецкого судна «Норд». После этого они были объявлены в международный розыск.