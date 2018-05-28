Джонни Депп посетил в Москве мавзолей и рассказал о красоте русских женщин

Во время визита в столицу американский актер и участник музыкальной группы Hollywood Vampires Джонни Депп побывал в мемориальной квартире Владимира Маяковского и посетил мавзолей имени Ленина. Во время общения с журналистами, знаменитый киноактер признался, что бывал в столице России и раньше, однако из-за загруженности не смог посмотреть достопримечательности

«Я уже был в Москве, но не хватало времени, — принять душ и бежать представлять фильм, — сообщил Депп. — Но сейчас у меня больше времени. 26 мая я был в квартире одного из моих любимых поэтов Владимира Маяковского — в его стихах драйв, страсть и много новой силы».

Обладатель премии «Золотой глобус» также планирует посетить в Москве магазин национальных музыкальных инструментов.

«Хотел еще до концерта успеть посмотреть, потрогать инструменты, но не факт, что хватит времени», — отметил актер.

Джонни Депп также рассказал представителям СМИ и о своем увлечении музыкой.

«С детства первая любовь — музыка. Она естественна для человека, это здесь и сейчас, если подходить без коммерции к этому — это просто наслаждение, — сообщил музыкант. — Актерство — это тема не настолько органичная для человека, не каждый ходит по квартире и представляет себя Гамлетом. Нравишься ты себе или нет в какой-то роли, можно понять только спустя годы».

Во время интервью, Джонни Депп затронул и тему красоты русских женщин. Как сообщает Пятый канал, по словам актера, русские женщины обладают особыми чертами лица. Депп также признался, что его привлекает славянская внешность.

«У русских девушек в глазах видна тысячелетняя культура», — отметил актер и музыкант, сказав, что этот взгляд вызывает «притяжение».

Джонни Депп прибыл в столицу в составе музыкальной группы Hollywood Vampires, концерт которой состоится вечером 28 мая.