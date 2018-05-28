Подземный переход расписали к ЧМ-2018 в Калининграде

Подземный переход под Ленинским проспектом в Калининграде разрисовали к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стенах туннеля появились тематические граффити.

Как рассказали представители организации, которая занимается росписью, к работам приступили 16 мая. Перед началом работ стены почистили и нанесли эмаль, после чего художники нарисовали тематические граффити на стенах, сообщает «Калининград.Ru».

Пешеходы могут наблюдать на граффити изображения футболистов, их эмоции. Также в ближайшее время планируется привести в порядок спуски в подземный переход.

По словам министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака, власти планируют превратить подземный переход в арт-пространство. Рассматривается возможность выступления уличных музыкантов.