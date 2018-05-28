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Движение поездов на Савеловском направлении МЖД восстановлено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Движение поездов на участке Яхрома–Дмитров Савеловского направления возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Движение поездов приостанавливалось в понедельник, 28 мая, из-за проведения полицейскими проверочных работ на автомобильном путепроводе. Железнодорожниками была организована временная схема движения электричек. Из Москвы пригородные поезда следовали до станций Икша и Яхрома, а из области — до станции Дмитров и обратно, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, пассажиров перевозили между станциями Яхрома и Дмитров на компенсационных автобусах.

5 мая на Ярославском направлении МЖД произошел сбой из-за задымления на крыше электрички, следующий по маршруту Софрино–Москва. Пассажиров высадили на станции Мытищи, они продолжили движение на попутных электричках.

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