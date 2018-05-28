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Крупная партия наркотиков обнаружена у жителя Амурской области

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В Амурской области сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска обнаружили запрещенные вещества у жителя села Тамбовка. Мужчина хранил их у себя дома.

Изъятые вещества оказались частями конопли, содержащими тетрагидроканнабинол массой около 250 г, что является крупным размером. Об этом сообщает asn24.ru. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

В конце апреля текущего года полицейские задержали дебошира в поезде Новый Уренгой –Москва. Жалоба о нарушителе порядка поступила от начальника поезда. Правоохранители при обыске обнаружили у мужчины пакет с порошком зеленого цвета. Экспертиза подтвердила содержание наркотических веществ.

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