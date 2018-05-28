Роскомнадзор пригрозил нарушить функционирование AppStore в России
Роскомнадзор потребовали от компании Apple удалить мессенджер Telegram из АppStore, сообщил глава ведомства Александр Жаров.
По его слова, российская сторона будет ожидать ответ американской компании в течение месяца.
Кроме того, от Apple потребовали запретить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера.
Жаров подчеркнул, что в случае если запрос Роскомнадзора останется без ответа, ведомство может применить к АppStore меры, которые приведут к «нарушению функционирования» сервиса.
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Спустя три дня операторы связи приступили к процедуре блокировки.