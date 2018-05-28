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Роскомнадзор пригрозил нарушить функционирование AppStore в России

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Роскомнадзор потребовали от компании Apple удалить мессенджер Telegram из АppStore, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Полная блокировка Telegram — это процесс»
Глава Роскомндазора Александр Жаров — о ходе блокировки мессенджера, борьбе с фейк-ньюс и подготовке к ЧМ-2018

По его слова, российская сторона будет ожидать ответ американской компании в течение месяца.

Кроме того, от Apple потребовали запретить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера.

Жаров подчеркнул, что в случае если запрос Роскомнадзора останется без ответа, ведомство может применить к АppStore меры, которые приведут к «нарушению функционирования» сервиса.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Спустя три дня операторы связи приступили к процедуре блокировки.

 

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