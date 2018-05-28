Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток

Компания Coca-Cola впервые запустила в продажу алкогольный напиток. Продукт под названием Lemon-Do будет продаваться на японском острове Кюсю.

Газированный напиток с лимонным вкусом выпускается с содержанием алкоголя — 3, 5 и 7 процентов, сообщает The Japan Times.

Стоимость банки объемом 350 мл составляет около 150 иен (84,5 рубля. — Прим. ред.).

В компании отметили, идея создания Lemon-Do родилась после посещения японских изакая-баров, где напитки с лимонным вкусом очень популярны. Coca-Cola не планирует продавать Lemon-Do за пределами Японии.

В феврале стало известно, что Coca-Cola снизила чистую прибыль по итогам 2017 года в 5,2 раза, до $1,248 млрд.