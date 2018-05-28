Власти Ингушетии прокомментировали решение муфтията отстранить Евкурова

Пресс-служба главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова прокомментировала заявления представителей муфтията республики об отрешении его от мусульманской общины из-за якобы дискриминации духовенства.

«Заявляемые ими претензии ни разу не были подкреплены конкретными фактами. Они основываются на частных оценках и носят провокационный характер», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

В понедельник, 28 мая, стало известно, что Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии принял решение об отрешении Евкурова до тех пор, «пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе».

В конце 2015 года Евкуров выразил недовольство работой ДЦМ, а в 2016 году инициировал процедуру ликвидации муфтията, так как, по его мнению, он не выполнял свои обязанности.