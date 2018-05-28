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Похолодание придет в Москву в середине недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Похолодание придет в Москву в середине рабочей недели, сообщили в Гидрометцентре России.

В среду холодный фронт приблизится к столице. А в четверг, 31 мая, столбики термометров опустятся более чем на десять градусов: ночью в московском регионе ожидается около пяти градусов тепла, днем воздух прогреется до +13 градусов, передает НСН.

Синоптики прогнозируют порядка 13 градусов тепла в первый день календарного лета.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона об ураганном ветре. Местами 30 и 31 мая его порывы могут достигать 22 м/с. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Причиной непогоды станет циклон, пришедший на территорию России из Скандинавии.

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