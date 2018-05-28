Бастрыкин объяснил зачем блокировать Telegram

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что мессенджер Telegram следует закрыть в России, потому что это поможет создать условия для информационной безопасности детей. Об этом он заявил 28 мая на XV-м съезде уполномоченных по правам ребенка «Вектор десятилетия детства: счастливые дети — счастливая страна».

Также Бастрыкин отметил, что Telegram используют при совершений преступлений. В частности, при теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, сообщает пресс-служба СКР.

Сперва СМИ сообщили, что глава СКР призвал закрыть соцсеть Instagram. Позднее пресс-служба СКР уточнила, что Бастрыкин оговорился. На самом деле, он имел ввиду мессенджер Telegram, а не Instagram.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что все последние теракты, произошедшие в том числе в России, координировались через Telegram.

Суд вынес решение блокировать Telegram в России 13 апреля. После этого сайт и веб-версию мессенджера внесли в реестр запрещенной к распространению информации.

Причиной блокировки Telegram стал отказ руководства компании предоставить ФСБ ключи шифрования, которые необходимы для расшифровки сообщений пользователей.