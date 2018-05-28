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Австралийка своим пением довела детей до слез в самолете

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Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
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Пассажирка из Квинсленда устроила дебош в самолете австралийской авиакомпании Jetstar. 47-летняя женщина начала громко петь и скандировать кричалки, чем довела до слез рядом сидящих детей.

Как сообщает 9 News, это началось примерно через 20 минут после взлета. Стюардессы пытались унять женщину, но она продолжала кричать и отбивалась от них Библией. Успокоить ее не удалось даже после посадки самолета в австралийском Брисбене.

«Оказавшись в терминале, она продолжила вести себя агрессивно и отказывалась выполнять наши инструкции», — сообщили сотрудники полиции.

Женщину отправили в больницу, чтобы ее осмотрели медики и психиатры. 

В ноябре 2017 года самолет авиакомпании Qatar Airways совершил незапланированную посадку в Индии из-за пассажирки, которая узнала об измене мужа и устроила на борту дебош.

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