Восьмилетняя девочка за рулем сбила насмерть годовалого мальчика

В Республике Тыва проводится доследственная проверка по факту гибели мальчика, которому был 1 год и 4 месяца. Малыша сбила 8-летняя девочка, севшая за руль автомобиля.

Трагедия случилась вечером 16 мая на даче в Кызылском районе. В доме находились супруги и их гости с четырьмя маленькими детьми. Во время игры на участке дочь хозяев села на водительское сиденье припаркованного автомобиля Lada Priora и перевела коробку передач в нейтральное положение. Автомобиль скатился с места и наехал на мальчика. Ребенок скончался в реанимации 23 мая. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее в Курской области суд приговорил к пяти годам колонии-поселения 24-летнего молодого человека, по вине которого произошло ДТП с многочисленными жертвами. Из-за его действий погибли шесть человек и еще шесть пострадали. Среди погибших — пятеро детей в возрасте от полутора до 14 лет.