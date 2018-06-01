В стадии готовности

Ровно через месяц, 1 июля, в России завершается второй этап кассовой реформы — к этому моменту установить онлайн-кассы, которые будут напрямую передавать информацию обо всех операциях в Федеральную налоговую службу, должны предприятия малого и среднего бизнеса. Всего, по данным последних исследований, в реформе примут участие до 1 млн предпринимателей. Насколько рынок готов к реализации этой реформы, с какими трудностями могут столкнуться участники и чего ждать от нововведения в долгосрочной перспективе — в материале портала iz.ru.

Движение к прозрачности

Реализация кассовой реформы в России началась в 2016 году после внесения изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники». В ближайшие два года большая часть торговых точек и предприятий из сферы услуг будет оборудована аппаратами, которые позволяют налоговой службе получать информацию обо всех операциях в режиме реального времени. В ФНС подчеркивают, что основная цель реформы — добиться максимальной прозрачности денежного оборота.

— Задача ФНС заключается в том, чтобы процесс формирования налоговой базы для предпринимателей и налоговых органов был одинаково прозрачен. Сегодня фискальные данные позволяют предварительно анализировать предстоящие налоговые поступления. Повсеместное внедрение онлайн-касс будет способствовать созданию равных и комфортных условий ведения бизнеса, — рассказал Александр Сорокин, заместитель начальника Управления оперативного контроля Федеральной налоговой службы.

Проведение реформы разбили на несколько этапов: сначала механизм протестировали на крупных сетях. По итогам «пилота» саму идею в «Опоре России», организации, представляющей интересы малого и среднего бизнеса, порталу iz.ru назвали «достаточно интересной».

— Какое-то время назад сделали пилот по автоматизации всех процессов, связанных с кассовыми аппаратами, — это был один из первых этапов по борьбе с теневой составляющей торгового бизнеса. Тогда в нем принимали участие в основном крупные торговые сети, представители малого бизнеса могли присоединиться по желанию. Эксперимент признали удачным, — рассказал порталу iz.ru Андрей Шубин, руководитель центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства, исполнительный директор «Опоры России».

Летом 2018-го очередь дошла до малого и среднего бизнеса. Через год установить онлайн-кассы должны будут и совсем небольшие организации и ИП, в штате у которых нет наемных сотрудников.

Счет на миллион

В 2017 году к реформе присоединялись в первую очередь крупные предприятия, которые и до этого использовали кассовые аппараты старого образца. Это позволило значительно упростить процесс: для них изменения оказались не столь серьезными. Да и с техническими аспектами руководители таких предприятий были знакомы намного лучше.

Ключевое отличие текущего этапа заключается в том, что он затрагивает малых предпринимателей, многие из которых с кассовыми аппаратами до этого не работали вовсе. Естественно, что многие к новым требованиям относятся настороженно.

Опрос, проведенный в апреле 2018 года аналитическим центром НАФИ, показал, что реформа коснется около 18% предприятий малого и среднего бизнеса, действующих в России, — это почти 1 млн предпринимателей. При этом 42% из них уже установили онлайн-кассы. Еще 23% рассказали, что планируют сделать это, не дожидаясь «дедлайна», который наступит 1 июля.

В то же время Тимур Аймалетдинов, директор по исследованиям Аналитического центра НАФИ, признал, что многие предприниматели к нововведениям относятся скорее негативно. В том числе из-за вынужденной необходимости отказаться от проверенной годами привычки вести бизнес «в серую».

— Малый и средний бизнес в России находится сейчас в непростом положении. С одной стороны, довлеют объективные экономические обстоятельства, с другой стороны, цифровизация способствует «обелению» бизнеса, маржинальность которого складывалась в те времена, когда прозрачность и открытость не были ценностями предпринимательской культуры. На этом фоне реформа воспринимается скорее негативно, любые изменения в налогообложении ощущаются как «проблема», а польза и преимущества реформы остаются в тени, — пояснил он.

Он призвал государство вести более тщательную информационную кампанию, чтобы повысить осведомленность рынка о преимуществах новых мер.

Раздолье для консультантов

Как аналитики, так и опрошенные порталом iz.ru представители предпринимательского сообщества сходятся в том, что низкая осведомленность малых и средних предпринимателей о технических аспектах работы ККТ — один из основных источников возникающих у предприятий сложностей. Второй вопрос — денежный.

— Говорить, что однозначно позитивное отношение у бизнеса, не приходится, потому что многие уже считают деньги, которые они потратили на установку аппаратов. И затраты для малого бизнеса достаточно существенны, — рассказал порталу iz.ru Андрей Карпов, исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла.

В то же время, по словам Андрея Шубина, опыт первого этапа реформы показал, что хотя приобретение хорошего аппарата предполагает определенные затраты, нередко предприниматели несли дополнительные расходы именно из-за того, что не были знакомы с вопросом и, не желая погружаться в суть проблемы, прибегали к помощи самозваных консультантов, которых тогда «разводилось очень много».

Решить этот вопрос также позволила бы более активная информационная кампания со стороны государственных органов или, по крайней мере, обращение предпринимателей к специально созданному сайту ФНС.

Преодолевая трудности

Впрочем, у тех, кто присоединяется к реформе на втором этапе, есть и преимущества. Так, например, как инициаторы реформы, так и производители кассовой техники учли сложности, возникшие в 2017 году. Тогда, в том числе, в преддверии дедлайна некоторые из предпринимателей столкнулись с дефицитом онлайн-касс — поставщики не успели подготовиться к такому количеству желающих, многие из которых приобретением аппаратуры озаботились в последний момент.

По данным ФНС, сейчас в России зарегистрировано около 1,7 млн контрольно-кассовых аппаратов, при этом в ведомстве ожидают, что в преддверии 1 июля этот показатель резко увеличится. В налоговой настойчиво призывают всех участников не откладывать установку на последний момент, но дефицита в любом случае можно не опасаться, рассказали порталу в компании-производителе смарт- терминалов «Эвотор». Производители учли опыт предыдущего этапа и запаслись достаточным количеством техники. Кроме того, увеличилось и количество игроков на этом рынке в принципе.

Кроме того, ФНС отладила процесс регистрации ККТ через личный кабинет, что заметно упрощает процедуру. Впрочем, как производители, так и налоговый орган призывают участников заранее обзавестись электронной подписью, чтобы поставить кассовый аппарат на учет без визита в налоговую.

Еще одна, вполне предсказуемая сложность — отсутствие равномерного покрытия сети Интернет, необходимого для работы онлайн-касс, на всей территории страны. Однако этот вопрос также удалось решить заблаговременно. Как рассказал исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, сейчас в каждом регионе уже сформирован официальный список районов, в которых торговые точки из-за отсутствия сети от участия в реформе освобождаются.

Тем, кто в этот список не попал, производители советуют при выборе онлайн-кассы остановиться на варианте, который можно подключить как к беспроводному, так и к проводному интернету. Кроме того, если связь нестабильная, стоит учитывать, что многие аппараты способны работать в офлайн-режиме, а уже потом, подключившись к интернету, передать всю информацию о совершенных за это время операциях налоговой.

Играть на равных

Несмотря на все организационные сложности, свою основную роль по «обелению» рынка реформа, скорее всего, исполнит эффективно. С этим согласны в том числе и представители предпринимательского сообщества. В долгосрочной перспективе такая чистка рынка принесет выгоду не только государству, но и самим игрокам — так, для тех, кто предпочитает играть честно, будут созданы более благоприятные условия.

— Конечно, если участник рынка находится в довольно сложной конкурентной среде, там много игроков, которые разными способами минимизируют свои расходы, а он решил вести игру по-честному, то ему, соответственно, выжить сложнее, потому что у этих компаний есть преимущество, — пояснил Андрей Карпов, отметив, впрочем, что в идеальной ситуации государство должно было бы взять на себя часть расходов, которые сейчас возложены на бизнес.

Часть расходов всё-таки удастся компенсировать: для всех предпринимателей, установивших новые кассовые аппараты в срок до 1 июля 2018 года, предусмотрен налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей на один кассовый аппарат.

Кроме того, новые кассы позволяют бизнесу больше зарабатывать. Как рассказали в «Эвоторе», анализ данных с уже установленных компанией онлайн-касс показал, что в среднем в период с апреля 2017-го по апрель 2018-го на точках, оборудованных смарт-терминалами «Эвотор», средний дневной оборот вырос почти на 50%, а средняя сумма чека — на 9%. Также компания проанализировала зависимость роста заработка торговой точки от наличия эквайринга и выяснила, что средний чек по картам выше в 1,8 раз, чем средний чек наличными, а среднее количество чеков за последние 30 дней на точках, которые принимают карты, в 4,5 раза выше, чем на точках, где можно расплатиться только наличными.

Сами кассы также представлены в разных ценовых категориях. Однако самые дешевые варианты не устраивают многих из-за ограниченного количества функций, хотя и соответствуют требованиям реформы. Здесь, отмечают производители, бизнесмены должны будут выбирать самостоятельно между экономией — покупкой простых касс и инвестированием в развитие бизнеса — покупкой смарт-терминалов.

— Сегодня каждый предприниматель определяет для себя сам, какую он решает задачу: тактическую — соответствовать закону, или стратегическую — автоматизировать свой бизнес, стать более конкурентоспособным за счет доступа к технологиям. Производители сегодня предлагают разные виды касс и по стоимости, и по функционалу. Самые дешевые простейшие кассы могут только печатать чеки и передавать данные в ФНС, смарт-терминалы дают малому бизнесу возможности автоматизации, выхода к различным приложениям, кошелькам, платежным инструментам, то есть делают бизнес более продвинутым, — пояснил Андрей Романенко, генеральный директор компании «Эвотор».

Расширить базовый функционал более умного устройства можно с помощью специализированных приложений, которые будут доступны для скачивания — например, помогающих повысить эффективность контроля за персоналом или решить часть логистических вопросов. Только в сервисе «Эвотор.Маркет» таких приложений уже больше 200.

Еще один важный момент — с 1 июля продуктовые магазины должны будут подключиться к системе учета ветеринарных сертификатов «Меркурий», это как ЕГАИС, только для товаров животного происхождения. Поэтому магазинам и кафе, продающим мясо, молоко, яйца — а таких в рамках второго этапа реформы большинство — лучше сразу выбирать кассу, которая будет работать с этой системой. Автономные кнопочные кассы с этим не справятся.

Отдохнуть от отчетов

Но, пожалуй, одним из самых весомых преимуществ станет сокращение количества налоговых проверок. Тот факт, что ФНС получит полный доступ к информации о работе предприятия, с самого начала больше всего тревожил владельцев предприятий. Тем не менее, не исключено, что в итоге он сыграет на руку предпринимателям.

Так, отметил Андрей Шубин, теперь налоговая получит большой массив ценных аналитических данных — она сможет в режиме реального времени отслеживать всю картину по стране, отдельным регионам или городам, фиксируя случаи занижения цен или, наоборот, неожиданные скачки. Соответственно, количество физических проверок в ближайшее время сократится.

— Нет необходимости проводить налоговую проверку, если они и так видят все данные. И они просто приходят на проверку туда, где есть отклонения в сравнении с показателями города или региона, — объяснил Андрей Шубин.

Кроме того, уже в ближайшем будущем благодаря аппаратам ККТ удастся серьезно сократить бумажную налоговую отчетность.

— В идеале мы хотим сделать так, чтобы налоговая сама рассчитывала необходимый к оплате налог, а в личном кабинете плательщик бы подтверждал, — пояснил Андрей Шубин, подчеркнув, что в ФНС в целом предложение «Опоры России» поддержали.

Так что не исключено, что после того, как трудности с установкой и регистрацией онлайн-касс будут преодолены, бизнес, в особенности небольшие предприятия, получит от реформы намного больше плюсов, чем может ожидать сейчас.