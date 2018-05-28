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Заслуженный пилот объяснил удачную посадку самолета со сломанной стойкой шасси

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов объяснил причину удачного приземления самолета со сломанной стойкой шасси в столичном аэропорту Внуково.

По словам экс-министра гражданской авиации, связанные с неисправностью колес шасси случаи не являются редкостью в системе гражданской авиации всего мира.

«Шасси для того и приспособлены, чтобы брать на себя очень серьезные нагрузки. Ведь посадки производятся не только при хороших метеоусловиях, но и при сильных боковых ветрах», — цитирует Смирнова НСН.

Заслуженный пилот напомнил о также о посадках самолетов, тяжелых по посадочному весу. Могут быть конструктивные дефекты и другие факторы, из-за которых могут случаться поломки шасси.

Однако в случае с самолетом, летевшим из Магнитогорска, неисправно было только одно колесо, поэтому всю нагрузку при посадке взяли на себя оставшиеся колеса.

«Это как раз говорит о том, что шасси спроектированы правильно, что помогает избежать негативных последствий», — резюмировал Смирнов.

Самолет авиакомпании UTair, у которого возникли проблемы со стойкой шасси, приземлился в понедельник в столичном аэропорту Внуково в штатном порядке. Авиалайнер направлялся из Магнитогорска в Москву. Капитана воздушного судна рассказал,что во время взлета произошел удар, из-за которого стойку шасси оторвало.

Проводится расследование инцидента.

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