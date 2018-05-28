Джонни Депп посетил мавзолей Ленина

Американский актер и музыкант Джонни Депп рассказал, что в рамках визита в Москву побывал в мемориальной квартире поэта Владимира Маяковского, а также посетил мавзолей Владимира Ленина.

Артист прибыл в Россию в качестве участника рок-группы группы Hollywood Vampires, которая даст единственный концерт в столице 28 мая.

В разговоре с журналистами, 54-летний Депп напомнил, что бывал в Москве и ранее, но из-за плотного графика никогда не успевал посещать достопримечательности города.

«В этот раз у меня больше времени. 26 мая я был в мемориальной квартире одного из моих любимых поэтов Владимира Маяковского — у него были страсть, драйв, много силы», — цитирует актера ТАСС.

Кроме того, он отметил, что «уже был и в Мавзолее».

Также в планах звезды «Пиратов Карибского моря» значилось посещение магазина русских национальных музыкальных инструментов.