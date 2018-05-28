Прямой эфир

Новый сквер появится возле Нижнетагильского музея изобразительных искусств

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый сквер начали обустраивать возле музея изобразительных искусств в Нижнем Тагиле. Стоимость работ составляет 6 млн рублей. План озеленения был разработан сотрудниками музея при участии мэра города Сергея Носова.

Новый сквер на территории музея планируют обустроить к 2020 году. Работы будут проводиться в три этапа, на данный момент были вырублены все деревья, в будущем территорию засадят новыми растениями, сообщает «ТагилСити.Ру».

Как рассказала заместитель директора по науке Нижнетагильского музея изо Елена Ильина, на время благоустройства территории была демонтирована скульптура работы известного мастера Матвея Манизера «В стране счастья и радости. Юность». После того как новый сквер озеленят и благоустроят, монумент будет возвращен на прежнее место.

Работы осуществляются в рамках региональной программы по развитию парков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Концерт к дню рождения Николая II состоялся в Нижнем Тагиле
Детская «бережливая поликлиника» открылась в Нижнем Тагиле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017