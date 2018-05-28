Новый сквер появится возле Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Новый сквер начали обустраивать возле музея изобразительных искусств в Нижнем Тагиле. Стоимость работ составляет 6 млн рублей. План озеленения был разработан сотрудниками музея при участии мэра города Сергея Носова.

Новый сквер на территории музея планируют обустроить к 2020 году. Работы будут проводиться в три этапа, на данный момент были вырублены все деревья, в будущем территорию засадят новыми растениями, сообщает «ТагилСити.Ру».

Как рассказала заместитель директора по науке Нижнетагильского музея изо Елена Ильина, на время благоустройства территории была демонтирована скульптура работы известного мастера Матвея Манизера «В стране счастья и радости. Юность». После того как новый сквер озеленят и благоустроят, монумент будет возвращен на прежнее место.

Работы осуществляются в рамках региональной программы по развитию парков.