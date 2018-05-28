Возбуждено дело о незаконной установке видеокамер в доме на Колыме

Неустановленный житель Магаданской области изготовил поддельный протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о разрешении установки системы видеонаблюдения на фасаде многоквартирного жилого дома в поселке Ола.

Прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Выяснилось, что жильцы не давали согласия на установку камер. Возбуждено уголовное дело по статье о подделке официального документа, сообщает ИА MagadanMedia.

Напомним, надзорные органы РФ смогут вести видеонаблюдение на крупных предприятиях, что позволит им в онлайн-режиме устраивать проверки. Например, они смогут видеть, включена ли на объекте система пожарной безопасности. Такой регламент зафиксирован в обновленном правительственном законопроекте «О государственном контроле».