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Возбуждено дело о незаконной установке видеокамер в доме на Колыме

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Неустановленный житель Магаданской области изготовил поддельный протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о разрешении установки системы видеонаблюдения на фасаде многоквартирного жилого дома в поселке Ола. 

Прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Выяснилось, что жильцы не давали согласия на установку камер. Возбуждено уголовное дело по статье о подделке официального документа, сообщает ИА MagadanMedia.

Напомним, надзорные органы РФ смогут вести видеонаблюдение на крупных предприятиях, что позволит им в онлайн-режиме устраивать проверки. Например, они смогут видеть, включена ли на объекте система пожарной безопасности. Такой регламент зафиксирован в обновленном правительственном законопроекте «О государственном контроле». 

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