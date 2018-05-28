Пострадавшие при взрыве в петербургском супермаркете получат 5 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга выделили 5 млн рублей для пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток», произошедшем в декабре прошлого года. Выплаты планируется завершить в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по социальной политике города.

Из них 1 млн рублей предназначен для двух пострадавших. Всего при взрыве пострадали 18 человек. У 12 из них установлена легкая степень вреда здоровью, у четверых — средней тяжести, у двоих — без вреда здоровью.

Взрыв в камере хранения петербургского магазина на Кондратьевском проспекте произошел 27 декабря 2017 года. В результате происшествия пострадали 18 человек. СК России возбудил уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, позже его переквалифицировали на статью о теракте.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.