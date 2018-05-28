Выездные медицинские бригады примут пациентов в Тверской области

Мобильные бригады проведут прием пациентов в шести районах Тверской области. В состав групп вошли узкие специалисты.

Приемы будут проведены в Бельском, Кашинском, Лесном, Лихославльском, Андреапольском и Фировском районах. Жители региона смогут посетить кардиолога, эндокринолога, невролога, офтальмолога, хирурга и гинеколога. Бригады для каждого района формировались с учетом особенностей оказания медицинской помощи на каждой территории. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Работа выездных бригад будет вестись с 7 по 28 июня.

В 2017 году выездные бригады осмотрели более 8,2 тыс. жителей, направления на дополнительные обследования получили 746 человек.