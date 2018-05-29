Председатель Верховного суда сообщил о разработке законопроекта, направленного на декриминализацию отдельных составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Такая либерализация Уголовного кодекса давно назрела и принесет пользу не только бизнесменам.

Поясню. Предприниматели, которые становятся объектом внимания правоохранительных органов и судебной системы, являются экономически активными субъектами. То есть они наполняют казну налогами, причем при успехе бизнеса и суммы отчислений растут. Отправляя предпринимателя за решетку, мы переводим его в разряд иждивенцев, которых государство или должно содержать за счет прочих налогоплательщиков, или ограничивает в потенциале роста. При этом отбывание срока заключения не несет воспитательной функции. В нынешней пенитенциарной системе, скорее наоборот, у человека происходит криминализация сознания. Таким образом, и государству невыгодно отправлять бизнесменов за решетку за малейшую ошибку.

На мой взгляд, многие статьи главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» возможно переквалифицировать в административные правонарушения таким образом, чтобы ответственность была адекватна совершенному деянию. Это порядка десяти статей — в том числе незаконное предпринимательство (ст. 171 УК), незаконное использование брендов (ст. 180 УК), разглашение коммерческой или банковской тайны (ст. 183 УК), нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК) и другие.

В части положений Уголовного кодекса, посвященных вопросам уклонения от налогов, также возможна переквалификация в административные правонарушения. Причем основным «моментом справедливости» должно оставаться возмещение ущерба государству. В данном случае представляется возможным гибкий подход к выплатам задолженности налогоплательщика, который не приведет к исчезновению бизнеса.

Также логичным выглядело бы предложение переквалифицировать в административное правонарушение ч. 5 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (преднамеренное неисполнение договорных обязательств в крупном размере), а также декриминализировать ч. 2 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».

С учетом сложности российского законодательства, низкого уровня правовой грамотности декриминализация отдельных составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности будет способствовать увеличению стабильности бизнес-процессов, росту экономики, расширению налогооблагаемой базы. В эпоху цифровой прозрачности неотвратимость наказания, в том числе возмещения убытков государству, становится серьезным регулятором для субъектов предпринимательства, не требующим подтверждения сроками тюремного заключения.

Общественная палата России и юридическое сообщество готово к проведению общественных слушаний, рассмотрению инициатив Верховного суда в формате «нулевых чтений». Полагаю, результат этих общественных процедур можно предсказать уже сейчас. Поскольку либерализация уголовного законодательства четко укладывается в запрос граждан на обеспечение справедливого правосудия.

Автор — член Общественной палаты РФ, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков, кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН

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