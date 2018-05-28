СК возбудил дело после падения легкомоторного самолета под Рязанью

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения легкомоторного самолета в Рязанской области.

Дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека», сообщает «РИА Новости».

ЧП произошло 26 мая на северо-западной окраине деревни Кобылино Ухоловского района при проведении сельхозработ. В результате аварии 54-летний пилот самолета X-32 «Бекас» скончался на месте.

Следователи установили, что самолет использовали без действующего сертификата летной годности, свидетельства эксплуатанта и без ведения эксплуатационной документации.

Легкомоторный самолет разбился вечером 27 мая. При крушении пилот воздушного судна погиб. Разбившийся самолет СП-30 задействовали в орошении полей.