Прямой эфир

Посол Казахстана обсудил реконструкцию павильона страны на ВДНХ

0
Фото: пресс-службы посольства Казахстана в России
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов провел рабочее совещание по реконструкции павильона страны на ВДНХ.

Здание переживает самую большую реконструкцию за всю свою историю. В ходе строительных работ будут полностью восстановлены фасад, интерьер и скульптурные композиции, а также воссоздана гранитная лестница на входе. Планируется реконструировать остеклённый купол над центральным выставочным залом.

Новый павильон будет открыт в рамках празднования 20-летия Астаны в Москве. Особое внимание реконструкции уделял президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. По словам посла, после открытия обновленное здание может стать жемчужиной ВДНХ.

«Казахстанский павильон должен стать одним из самых красивых на ВДНХ. Поэтому строительной группе необходимо очень качественно и надлежащим образом завершить все работы в намеченный срок», — сказал Тасмагамбетов.

Павильон №11 был построен в 1954 году года носил название «Казахская ССР». В нем демонстрировались достижения народного хозяйства республики. С 1964 года в здании разместилась экспозиция «Металлургия». В 2011 году правительство России передало павильон в аренду Казахстану на 50 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фрагменты неизвестной живописи обнаружены при реставрации павильона ВДНХ
«Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт для посетителей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017