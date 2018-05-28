Посол Казахстана обсудил реконструкцию павильона страны на ВДНХ

Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов провел рабочее совещание по реконструкции павильона страны на ВДНХ.

Здание переживает самую большую реконструкцию за всю свою историю. В ходе строительных работ будут полностью восстановлены фасад, интерьер и скульптурные композиции, а также воссоздана гранитная лестница на входе. Планируется реконструировать остеклённый купол над центральным выставочным залом.

Новый павильон будет открыт в рамках празднования 20-летия Астаны в Москве. Особое внимание реконструкции уделял президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. По словам посла, после открытия обновленное здание может стать жемчужиной ВДНХ.

«Казахстанский павильон должен стать одним из самых красивых на ВДНХ. Поэтому строительной группе необходимо очень качественно и надлежащим образом завершить все работы в намеченный срок», — сказал Тасмагамбетов.

Павильон №11 был построен в 1954 году года носил название «Казахская ССР». В нем демонстрировались достижения народного хозяйства республики. С 1964 года в здании разместилась экспозиция «Металлургия». В 2011 году правительство России передало павильон в аренду Казахстану на 50 лет.