Минтруд отметил, что 70% бедных россиян составляют семьи с детьми

Почти 70% россиян от всего количества бедных в России — это семьи с детьми. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

«Семьи с детьми составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые у нас находятся за чертой прожиточного минимума. Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70% — это семьи, которые имеют детей», — приводит слова министра «РИА Новости».

Топилин заявил, что для изменения ситуации в ближайшее время необходимо предложить и рассмотреть дополнительные меры. Он также отметил, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и выполнение майских указов должны привести к улучшению ситуации с доходами семей.

1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был увеличен до 11 163 рублей почти у 4 млн работников по всей России, из них около 1,6 млн — работники бюджетной сферы.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», предусматривающий увеличение пенсий выше уровня инфляции, а также снижение в стране бедности минимум в два раза.