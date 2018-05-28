Трехлетнюю девочку ввели в состояние комы после пожара в Коми

Ребенка из Усть-Цильмы, серьезно пострадавшего при пожаре в частном доме, перевели на лечение в Нижний Новгород. Трехлетняя девочка погружена в медикаментозную кому.

Возгорание произошло в частном деревянном доме, по предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Короткое замыкание в котельной привело к пожару. В доме находились четыре человека, все они получили травмы.

Трехлетнюю девочку и ее бабушку госпитализировали с ожогами. Родственниц санавиацией доставили в Сыктывкар, сообщает ИА «Комиинформ». После этого пострадавших перевели на лечение в Нижний Новгород.

В региональном Минздраве пояснили, что ребенок помещен в состояние искусственной комы, наблюдается положительная динамика лечения.