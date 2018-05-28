Шесть детей пострадали в ДТП в Туве

Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Туве. Среди госпитализированных ребенок 2017 года рождения.

По данным МВД республики, водитель ВАЗ-21104 на автодороге Р-257 «Енисей» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. От полученных травм на месте скончалась 22-летняя пассажирка отечественной машины, она не была пристегнута ремнем безопасности. В больницу Кызыла отправлены восемь человек, это оба водителя и шестеро детей.

Пострадавших доставляли в медицинское учреждение санавиацией. В числе пострадавших есть ребенок 2017 года рождения, пишет Сибирское агентство новостей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.