Прямой эфир

Шесть детей пострадали в ДТП в Туве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Туве. Среди госпитализированных ребенок 2017 года рождения.

По данным МВД республики, водитель ВАЗ-21104 на автодороге Р-257 «Енисей» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. От полученных травм на месте скончалась 22-летняя пассажирка отечественной машины, она не была пристегнута ремнем безопасности. В больницу Кызыла отправлены восемь человек, это оба водителя и шестеро детей.

Пострадавших доставляли в медицинское учреждение санавиацией. В числе пострадавших есть ребенок 2017 года рождения, пишет Сибирское агентство новостей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водителя сбили на дороге после ДТП в Рязанской области
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Омске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017