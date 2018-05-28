Пенсионерки спародировали новый клип Тимати и Егора Крида

Авторы канала «Пацаны вообще ребята» сняли пародию на клип Тимати и Егора Крида на песню «Гучи», ставший одним из самых обсуждаемых видео мая.

Главные роли сыграли пенсионерки Людмила Васильевна и Тамара Ивановна, к которым приехали погостить внуки-переростки. Бабушки примерили панамы Supreme, заплели цветные дреды и облачились в золотые цепи, тем самым спародировав современные «фишки» рэперов.

Юмор создателей ролика уже успели оценить по достоинству. В комментариях к видео на YouTube один из пользователей заметил, что «бабули уронили Запад».

Тем временем оригинальный клип Тимати и Егора Крида набрал уже более 17 млн просмотров менее чем за неделю, отмечает «5 канал».

Ранее в мае Youtube представил музыкальный рейтинг на основе запросов россиян. Самым востребованным певцом в России по результатам на конец апреля и начало мая стал Егор Крид.