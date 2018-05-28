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Найденного в НАО медвежонка готовят к отправке в центр реабилитации

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Бурого медвежонка, найденного в районе Каратайки в Нарьян-Маре 12 мая, готовят к отправке в Центр реабилитации диких животных в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

На данный момент медвежонок находится в природном заповеднике «Ненецкий». Специалисты осуществляют за животным постоянный контроль, включая профилактические прививки, сообщает ИА FlashNord.

После того, как пройдет период карантина, а специалисты завершат все обследования, маленького медвежонка отправят в Центр реабилитации диких животных в Тверской области.

По каким причинам медвежонок остался один, пока неизвестно.

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