Найденного в НАО медвежонка готовят к отправке в центр реабилитации

Бурого медвежонка, найденного в районе Каратайки в Нарьян-Маре 12 мая, готовят к отправке в Центр реабилитации диких животных в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

На данный момент медвежонок находится в природном заповеднике «Ненецкий». Специалисты осуществляют за животным постоянный контроль, включая профилактические прививки, сообщает ИА FlashNord.

После того, как пройдет период карантина, а специалисты завершат все обследования, маленького медвежонка отправят в Центр реабилитации диких животных в Тверской области.

По каким причинам медвежонок остался один, пока неизвестно.