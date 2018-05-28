После заявления канцлера Австрии эксперт назвал Трампа слоном в посудной лавке

Слова канцлера Австрии Себастьяна Курца, заявившего, что США становятся всё более ненадежным партнером, и призвавшего Европу сохранять единство, можно считать очередным показателем охлаждения отношений между странами Евросоюза и Соединенными Штатами. Европейцев не устраивает появление такой фигуры, как Трамп, который, «как слон в посудной лавке, ломает всё, что попадается ему под руки и под ноги». Такое мнение выразил завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«В последние месяцы уже наметилось определенное охлаждение и даже переохлаждение отношений между странами Европейского союза и США. История с ценами на алюминий, с пошлинами на ввозимые товары, вообще на товарно-денежные отношения между Соединенными Штатами и Евросоюзом, это всё очень токсично», — цитирует НСН заявление Швейцера.

По словам эксперта, американцы поднимают свою страну, следуя предвыборному лозунгу Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой!». Однако это происходит за счет союзнических экономических связей, в том числе с Европой.

Швейцер считает, что до абсолютного разрыва отношений нынешнее охлаждение не доведет, уверен эксперт, и стороны всё же пойдут на какие-то компромиссные решения.

«Они должны, конечно, начать переговоры о трансатлантическом сотрудничестве. Ясно, что нереально, что они тут же уйдут от Америки и повернутся лицом к России. Это слишком большие передержки в сравнении экономических возможностей России и США», — считает он.

По мнению Швейцера, начиная с 2014 года у европейцев достаточно своих санкций, направленных против РФ, которые они, безусловно, будут выполнять, «но участвовать в американской антироссийской кампании они не будут, у них свои интересы».



Сближению стран ЕС с Россией способствовало именно появление Дональда Трампа в мировой политике, считает эксперт.



«Последние встречи Путина с Меркель и с Макроном показывают, что европейцы проявляют, во всяком случае на словах, гораздо больший интерес к России, чем это было всего полтора-два года назад», — подчеркнул главный научный сотрудник Института Европы РАН.

По словам Швейцера, европейцы привыкли к сбалансированной политике, у которой есть реальные основания и формы развития. При этом у Трампа абсолютно отсутствует последовательность, подчеркнул он.

«То он сегодня говорит о встрече с Ким Чен Ыном, завтра он говорит, что не будет встречаться, потом он опять передумает. Эта непредсказуемость его поступков настораживает европейцев», — констатировал эксперт.

Основным является то, что под сомнение поставлены экономические интересы. Фактически европейцы отказались от сжиженного газа, который им навязывают американцы.

При этом европейские политики обсуждают с Россией «Северный поток» и даже опять говорят о «Южном потоке». «Видимо, им всё-таки выгоднее и интереснее иметь отношения с нами», — заключил Швейцер.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила в связи с выходом США из ядерной сделки с Ираном, что Европе пора перестать возлагать надежды на Соединенные Штаты.

При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил прогресс в отношениях между Берлином и Москвой.