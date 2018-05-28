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В Кремле оценили планы Польши разместить военную базу США‍

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В Кремле прокомментировали информацию о размещении военной базы США в Польше. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это  — суверенное право Варшавы, но оно повлечет ответные действия Москвы. 

«Непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте», — сказал Песков.

Он добавил, что такие «экспансионистские действия» неминуемо приведут к ответным мерам, чтобы «сбалансировать нарушающийся паритет».

27 мая американское издание Politico сообщило о планах Варшавы выделить $2 млрд на размещение на польской территории постоянной военной базы США. Это объяснили необходимостью в «постоянной военной дивизии Америки в Польше».

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что такая политика Варшавы ведет к конфронтации вблизи границ с Россией. 

19 мая стало известно, что США перебросили бронетехнику из состава базирующейся в Техасе бригады в порт Антверпена. Далее технику намерены транспортировать в Восточную Европу в рамках операции Atlantic Resolve.

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