Кот выдал приставам прятавшегося под диваном хозяина-должника

Житель Окуловского района Новгородской области не смог укрыться от судебных приставов из-за собственного кота. Они пришли в его квартиру после того, как долг мужчины по алиментам приблизился к 800 тыс. рублей.

Как сообщает Новгород.ру, сотрудникам службы приставов открыла дверь сожительница мужчины и пригласила убедиться, что хозяина квартиры нет дома. Во время осмотра квартиры приставы обратили внимание на кота, который внимательно смотрел под диван.

Там-то должник и был обнаружен. Для того чтобы его извлечь из-под дивана, пришлось поднимать спальное место. За воспрепятствование представителям власти в отношении мужчины составлен протокол.

Позже выяснилось, что этот же мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности.