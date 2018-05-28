Европарламент рассмотрит предложение о выделении Киеву €1 млрд

Украина может получить €1 млрд макрофинансовой помощи от Европарламента, голосование по этой инициативе пройдет на пленарной сессии законодательного органа в середине июня. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Голосование парламента запланировано на 12 или 13 июня, подписание ожидается в июле», — уточнил собеседник агентства.

Согласно данным на сайте Европарламента, пленарная сессия пройдет 11–14 июня. В случае положительного решения ЕП и Совет Евросоюза подпишут документ о выделении помощи Украине.

При этом для начисления средств потребуется еще одобрение обеими сторонами меморандума о взаимопонимании. В нем пропишут меры, которые должен принять Киев для получения кредитов.

Еврокомиссия предложила начать новую программу макрофинансовой помощи Украине в марте. Предыдущая, третья программа завершилась в январе 2018 года, в бюджет республики поступили €1,2 млрд из суммы финансирования в размере €1,8 млрд.

В мае минфин Украины сообщил, что власти страны должны до конца года выплатить более $12,4 млрд по государственному и гарантированному государством долгам.