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Особняк в Туле сдали в аренду за 1 рубль

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В Туле историческое здание сдали в аренду на 49 лет за 1 рубль. Речь идет о старинном особняке, который расположен на улице Металлистов. Он является объектом культурного наследия федерального значения.

Как сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на результаты электронного аукциона, на участие в торгах заявлялись две организации: ООО «БРЭЙН МАЙНИНГ» и ООО «МПК Тореро». Победителем стал второй участник. 

Сдача в аренду особняка на улице Металлургов была одобрена на одном из заседаний Тульской городской думы. При этом инвестор обязан качественно отреставрировать здание и поддерживать его состояние. Ранее за символический 1 рубль на аукцион уже были выставлены несколько особняков в центре города.

Что касается старинной постройки на улице Металлургов, то она была возведена предположительно в середине XVIII века. Особняк принадлежал купеческой жене Пелагее Васильевне Серебряковой.

В феврале парламент Петербурга принял решение сдавать в аренду исторические здания за 1 рубль за 1 кв. м. Взамен компании должны отремонтировать или восстановить дом в течение семи лет.

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