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Пожароопасной признали пристройку к лицею в Брянске

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В Брянске прокуратура и МЧС признали пожароопасной пристройку к лицею № 27. Проверка, которая была проведена контролирующими органами, показала, что в этом четырехэтажном здании система оповещения и эвакуационные пути не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Как отмечает интернет-газета «Брянские новости», по результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием заставить администрацию города и подрядчика устранить все выявленные нарушения.

Отметим, что пристройка к лицею была открыта около двух лет назад и позволила полностью перевести учебное заведение на работу в одну смену. Там расположены классы начальной школы, танцевальный и спортивный залы, лифт для детей с ограниченными возможностями и специализированный кабинет физики.

В момент открытия чиновники заявляли о том, что в здании есть системы кондиционирования, видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что в школе искусств в Новгородской области проводится проверка после гибели сотрудника — он получил ожоги во время пожара в этом учебном заведении.

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