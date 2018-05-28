Новый железнодорожный вокзал открылся в Воронеже

На станции Придача официально открылся новый железнодорожный вокзал «Воронеж-Южный». Через него поезда будут направляться к Черному морю.

Строительство вокзала обошлось в 380 млн рублей. Здание вмещает до 240 пассажиров, для которых работают кафе, зал ожидания, справочное бюро, медпункт и комната отдыха. Ежедневно через вокзал проходит до 41 пары поездов, сообщает ИА «Абирег».

Благоустройство прилегающей парковой зоны, детских площадок и обустройство дополнительных парковочных мест запланированы на 2019 год. А в ближайшем будущем власти планируют решить вопрос с транспортной доступностью вокзала: пока до него не доезжает общественный транспорт.