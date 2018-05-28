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Жительница Башкирии отсудила у следователей 250 тыс. рублей

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В Башкирии женщина добилась компенсации за необоснованное уголовное преследование. Жительница Учалов отсудила 250 тыс. рублей у следственных органов.

Уголовное дело в отношении сотрудницы регионального отделения Пенсионного фонда было возбуждено в 2015 году. Женщину подозревали в присвоении денежных средств. Из-за расследования потерпевшая была вынуждена уволиться. В течение двух лет следователи вели проверку и в итоге закрыли уголовное дело за отсутствием состава преступления.

В исковом заявлении в суд женщина указала, что на протяжении расследования находилась в напряжении, она переживала за репутацию и за судьбу своей семьи, пишет ИА «Башинформ».

Верховный суд Башкортостана постановил взыскать со следственных органов компенсацию в размере 250 тыс. рублей за перенесенные нравственные страдания.

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