Жительница Башкирии отсудила у следователей 250 тыс. рублей

В Башкирии женщина добилась компенсации за необоснованное уголовное преследование. Жительница Учалов отсудила 250 тыс. рублей у следственных органов.

Уголовное дело в отношении сотрудницы регионального отделения Пенсионного фонда было возбуждено в 2015 году. Женщину подозревали в присвоении денежных средств. Из-за расследования потерпевшая была вынуждена уволиться. В течение двух лет следователи вели проверку и в итоге закрыли уголовное дело за отсутствием состава преступления.

В исковом заявлении в суд женщина указала, что на протяжении расследования находилась в напряжении, она переживала за репутацию и за судьбу своей семьи, пишет ИА «Башинформ».

Верховный суд Башкортостана постановил взыскать со следственных органов компенсацию в размере 250 тыс. рублей за перенесенные нравственные страдания.