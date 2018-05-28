«Посиделки по-соседски» устроили в Брянске

Брянск принял участие во всероссийской акции «Международный день соседей». Праздник «Посиделки по-соседски» прошел на площади перед краеведческим музеем. Он был организован Ассоциацией территориальных общественных самоуправлений при участии Совета муниципальных образований и сотрудников музея.

Участники мероприятия читали стихи про хороших соседей, пели песни и устраивали конкурсы и викторины. В рамках акции были награждены лучшие председатели Советов ТОС.

А в финале праздника состоялось чаепитие. Чай, настоянный на травах, разливали из больших коллекционных самоваров, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Портал iz.ru 24 мая сообщал о том, что на Славянской площади в Брянске установили памятник Просветителям славян. Торжественное открытие памятника состоялось в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.