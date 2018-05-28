Турнир «Кубок Петра I» в Липецке приурочат к Дню защиты детей

В Липецке 1 июня, в День защиты детей, состоится торжественное открытие турнира по мини-футболу среди детских любительских команд «Кубок Петра I». Девиз состязаний — «Будущее зависит от тебя».

GOROD48 уточняет, что турнир проходит в рамках регионального проекта по защите детей «Вместе — ради детей». Инициатива по его проведению принадлежит региональной прокуратуре.

Турнир стал уже традиционным. Так, в 2017 году в состязаниях приняли участие более 60 команд. В этом году впервые в турнире примут участие девочки.

Мероприятие откроется спортивной разминкой, которую проведут фитнес-тренеры. Право первого удара по мячу будет предоставлено почетному гостю, но его имя пока не раскрывается.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что «Пятый канал» к Дню защиты детей запускает Всероссийский «Марафон добра». Он стартует сегодня. Звезды эстрады, кино и спорта в течение недели будут рассказывать о детях, которым нужна помощь.