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В Петербурге уволили главу комитета по туризму

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Павел Каравашкин
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Андрей Мушкарев уволен с поста главы комитета по туризму Санкт-Петербурга. Для чиновника сообщение об увольнении стало неожиданностью.

«Мне показался нелогичным такой шаг. Но руководителей, также как родителей, не выбирают. Если такое решение принято, то оно принято», — рассказал Мушкарев телеканалу «78».

Он отметил, что пока не думал, где будет работать. Мушкарев не исключил, что займется развитием туризма в России.

Андрей Мушкарев возглавлял комитет по туризму Санкт-Петербурга на протяжении двух лет. До этого он занимал должность директора по маркетингу в паромной компании St. Peter Line, а также являлся гендиректором «Интерконтиненталь марин» и «Инфлот трэвэл сервис».

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