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Окрошка из Краснодарского края попала в Книгу рекордов

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Участники фестиваля кубанского кваса в Краснодарском крае сделали окрошку для Книги рекордов России. При приготовлении использовалось около 1,5 т кваса.

В установлении рекорда принимали участие более 1 тыс. человек. Они одновременно готовили окрошку, для которой использовано 1,5 т местного кваса и 300 кг картофеля. Также потребовалось 200 булок, 150 кг огурцов, 160 кг сметаны и более 1 тыс. яиц.

Огромным объемом холодного супа удалось накормить около 5 тыс. человек. Достижение кубанцев зафиксировал представитель Книги рекордов России, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Как отмечают организаторы, фестиваль кубанского кваса в станице Староминской является одним из ключевых событий гастрономического туризма в Краснодарском крае. Ежегодно его посетителями становятся несколько тысяч человек. Зачастую туристы высказывают желание приготовить какие-либо блюда из местных продуктов.

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