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Выпускники подрались на набережной в Перми

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Массовая драка произошла на набережной Перми. Участниками потасовки были выпускники местных школ. Пострадал один подросток. Сейчас его родственники через соцсети разыскивают свидетелей произошедшего.

Из текста поста, размещенного в группе «Подслушано Пермь» следует, что шестеро выпускников накинулись на одного. Там же уточняется, что инцидент произошел 24 мая в 16:30.

В комментариях к публикации указывается, что на этой набережной установлено множество видеокамер, и их владелец может помочь в распознавании участников потасовки. Некоторые пользователи удивляются, что объявление появилось лишь спустя четыре дня после инцидента.

Представители правоохранительных органов сообщили ИА «Ура.ру», что знают о драке, но случившееся пока не комментируют.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Ставрополе на церемонии прощания со школой выпускнице сделали предложение.

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