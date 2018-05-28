Выпускники подрались на набережной в Перми

Массовая драка произошла на набережной Перми. Участниками потасовки были выпускники местных школ. Пострадал один подросток. Сейчас его родственники через соцсети разыскивают свидетелей произошедшего.

Из текста поста, размещенного в группе «Подслушано Пермь» следует, что шестеро выпускников накинулись на одного. Там же уточняется, что инцидент произошел 24 мая в 16:30.

В комментариях к публикации указывается, что на этой набережной установлено множество видеокамер, и их владелец может помочь в распознавании участников потасовки. Некоторые пользователи удивляются, что объявление появилось лишь спустя четыре дня после инцидента.

Представители правоохранительных органов сообщили ИА «Ура.ру», что знают о драке, но случившееся пока не комментируют.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Ставрополе на церемонии прощания со школой выпускнице сделали предложение.