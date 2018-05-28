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МИД России ответил на обвинения россиян в атаке на фанатов в Киеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Посольство России в Великобритании прокомментировало публикацию Daily Mirror, автор которой предположил, что в нападении на английских футбольных болельщиков в Киеве участвовали российские фанаты.

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24 мая группа неизвестных в Киеве избила в ресторане Rooster фанатов из Англии, которые приехали на финал Лиги чемпионов. Автор издания предположил, что в нападении участвовали российские фанаты. К такому выводу он пришел, поскольку они говорили на русском языке.

«Невежество или осознанное распространение фейковых новостей? Daily Mirror обвиняет «русских» в нападении на болельщиков «Ливерпуля», поскольку те говорили по-русски», — говорится в заявлении посольства.

В дипучреждении подчеркнули, что русский язык является самым распространенным средством общения среди жителей Киева. Дипломаты также напомнили, что мужчин призывного возраста не пускают на Украину, сообщает «Газета.ру».

Финальный матч Лиги чемпионов прошел в субботу, 26 мая, в Киеве. В нем принимали участие мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.

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