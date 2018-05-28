РТРС объяснила строительство новой телебашни в Екатеринбурге за полмиллиарда рублей

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС), выступающая заказчиком строительства новой телевышки в Екатеринбурге, ответила на запрос портала iz.ru, в котором объяснила, для чего необходимо в городе строительство нового антенного сооружения.

Ранее стало известно, что РТРС разместила на портале госзакупок конкурс на поиск подрядчика для строительства новой радиотелевизионной передающей станции в Екатеринбурге. Объект высотой 236 м должен быть возведен на проспекте Космонавтов в микрорайоне Уралмаш. Подрядчик за 494 млн 243 тыс. рублей должен к 21 декабря 2020 года построить телебашню.

«Строительство телебашни необходимо жителям Екатеринбурга и окрестностей, чтобы смотреть современное телевидение. Сейчас в городе передатчики разных каналов расположены на двух объектах — на телецентре и на Московской горке. Для эфирного приема всех каналов жителям центра города надо иметь две антенны, направленные в разные стороны. Но, главное, оба антенно-мачтовых сооружения построены в 1955 году и уже физически близки к окончанию срока службы», — сообщили в ФГУП РТРС.

Пресс-секретарь ведомства Игорь Степанов пояснил, почему снесенная в марте башня не могла быть использована по назначению. По его словам, заброшенная башня в центре Екатеринбурга с 2013 года не принадлежала РТРС и не могла быть достроена в качестве объекта связи.

Недостроенная вышка высотой 220 м в центре Екатеринбурга была одним из самых известных объектов в городе. Башню начали возводить в 1983 году, однако в 1991-м процесс был заморожен из-за отсутствия финансирования. В постройке предлагалось устроить офисы, спортивный центр, загс, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована. На месте телебашни планируется возвести ледовую арену на 15 тыс. зрителей.