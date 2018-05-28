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Шнуров написал стихотворение о боли после развода

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода с женой Матильдой опубликовал стихотворение, в котором признался, что ему больно и он «ранен, может и убит». Свое произведение музыкант разместил в микроблоге в Twitter.

Стихотворение Шнурова начинается такими строками:

«Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит.

И кровь сочится между строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?».

Кроме того, в произведении автор признался, что потерял свою мечту, но подчеркнул, что «ошибки нет».

В комментариях к записи поклонники творчества артиста посчитали, что это произведение посвящено разрыву Шнурова с женой, и выразили ему свою поддержку.

О разводе с третьей женой Матильдой музыкант объявил 25 мая, их брак продлился около 8 лет. До этого он был официально женат на Марии Исмагиловой и Светлане Костицыной. У артиста есть двое детей от предыдущих браков.

Накануне, 27 мая, бывшая супруга Сергея Шнурова Матильда поблагодарила пользователей за поддержку, но призвала их не обижать музыканта.

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