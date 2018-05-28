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Рейсы из Орска в Москву и обратно отменяются с 13 июня

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Авиакомпания «Нордавиа» сообщила о том, что с 13 июня она прекращает выполнять рейсы из Орска в Москву и обратно. Последний перелет состоится 12 июня. В пресс-службе оренбургского аэропорта сообщили, что сейчас ищется новый перевозчик.

Как заявили РИА «Оренбуржье» в самой «Нордавиа», причина отмены регулярных рейсов — производственная необходимость. Пассажиры, купившие билеты на даты после 12 июня, могут сдать их обратно и вернуть деньги.

Компания «Саратовские авиалинии» прекратила свою деятельность на этом направлении после авиакатастрофы, которая произошла с самолетом Москва—Орск. С середины февраля перелеты выполняла «Ижавиа», а затем ее сменила «Нордавиа». Отметим, что на направлении работает лишь один перевозчик.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в 11 февраля в Раменском районе Подмосковья разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний». Самолет летел из Москвы в Орск. Погиб 71 человек. Причиной катастрофы могли стать обледеневшие датчики.

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