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Уральцы стали лидерами по тратам в интернет-магазинах

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В топ-10 по числу заказов в интернет-магазинах и среднему чеку за онлайн-покупки вошли сразу два уральских региона. Это Свердловская и Челябинская области.

Судя по результатам исследования, проведенного аналитиками сервиса «Яндекс.Кассы», Свердловская область занимает четвертое место по количеству платежей в интернет-магазинах. Первые три достались Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Челябинская область замыкает десятку.

Жители Свердловской области отличились и в плане среднего чека за покупку. В среднем они тратят 1122 рубля и по этому показателю занимают шестое место. В этом списке Челябинская область занимает восьмую строчку (около 1 тыс. рублей). Жители Москвы и Петербурга за раз тратят в среднем 1,5 тыс. рублей, уточняет ИА «Ура.ру».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что, судя по запросам в «Яндексе», в течение минувшей недели россияне часто интересовались Днем филолога и Днем русского языка, а также биткоином и блокчейном.

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