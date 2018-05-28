Рок-концерт перенесли из-за проливного дождя в Омске

В Омске из-за непогоды перенесли открытие проекта «Любинский. Live». Ожидается что большой рок-концерт, который должен пройти в рамках этого масштабного проекта, состоится в ближайшие выходные.

Как сообщает РИА «Омск-информ» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры, кроме выступления музыкантов перенесены общегородской пленэр, литературный пикник и открытие аллеи Спасателей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в уральском Миассе из-за угрозы шторма был перенесен Последний звонок. Он состоится лишь 12 июня. Синоптики предупреждали о грозах и штормовом ветре и просили не оставлять детей без присмотра.