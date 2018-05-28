Нефть подешевела до $75 за баррель, обновив минимумы с начала мая. Причиной падения цены стали опасения участников рынка по поводу возможного увеличения ее добычи.

Стоимость июльских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures составила $75,09 за баррель. Таким образом, нефть подешевела сразу на $1,35 (1,77%), сообщает «Интерфакс».

Нефть WTI подешевела на $1,66 и составила $66,22 за баррель, свидетельствуют данные Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX).

Таким образом, за неделю нефть марки Brent подешевела на 2,6%, а марки WTI — на 4,9%.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что цена на нефть в текущем году будет колебаться в пределах $65–75 за баррель. В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что цена может упасть вплоть до $50 за баррель.