Пушков высказался о предстоящей встрече Трампа и Ким Чен Ына  

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о намерениях президента США Дональда Трампа на предстоящей встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

На своей странице в социальной сети Twitter Пушков заметил, что у участников грядущего саммита изначально разные цели. Трамп хочет лишить КНДР ядерной бомбы, тогда как Ким Чен Ын не хочет ее отдавать, при этом обоим необходима встреча.

Сенатор считает, что, если США удастся лишить Северную Корею ядерного оружия, они сразу потеряют интерес к диалогу и вернутся к своей прежней политике. Друзей в Вашингтоне у лидера КНДР нет, подчеркнул Пушков.

27 мая появилась информация, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к саммиту КНДР и США в Сингапуре, если страны договорятся провести встречу.

Правительственная делегация США прибыла в Пхеньян для проведения переговоров 27 мая. Она намерена обсудить детали встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, как ожидается, должна пройти в Сингапуре 12 июня.

24 мая президент США отказался от встречи с Ким Чен Ыном, однако уже 26 мая стало известно, что американская сторона возобновила переговоры с КНДР о возвращении к проведению саммита.